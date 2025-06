Johnny Depp | Sono un fesso a essermi innamorato di Amber Heard

In una rara intervista, Johnny Depp si apre sulle sue scelte sentimentali e sul tumultuoso processo mediatico che ha segnato la sua vita. L’attore ammette di aver commesso errori, definendosi “un fesso” per essersi innamorato di Amber Heard, e riflette sul ritorno alle scene dopo le difficoltà . Un racconto sincero che mostra un uomo pronto a guardare avanti, nonostante le ombre del passato.

Il divo è tornato a parlare delle scelte sentimentali sbagliate e del processo mediatico contro l'ex moglie Amber Heard, ma anche del 'ritorno' sulle scene. La sua vita è finita tristemente sotto i riflettori dopo che i suoi tentativi di difendere la sua privacy si sono rivelati fallimentari. Ma Johnny Depp sostiene di aver fatto tesoro dell'esperienza negativa definendosi "un fesso" per essersi innamorato di Amber Heard. In una rara intervista con il Sunday Times, Depp ha analizzato la sua relazione, seguita da un burrascoso divorzio e da una causa legale per violenza domestica che lo ha trascinato in un vortice mediatico fino alla conclusione del processo, da cui è uscito vincitore. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Johnny Depp: "Sono un fesso a essermi innamorato di Amber Heard"

In occasione della Festa della Mamma 2025, l'attrice Amber Heard, ex di Johnny Depp ha annunciato su Instagram la nascita dei suoi due gemelli - In occasione della festa della mamma 2025, l'attrice Amber Heard annuncia con gioia la nascita dei suoi due gemelli, condividendo la bella notizia su Instagram.

