Johnny Depp si commuove parlando dei figli Lily-Rose e Jack della nostalgia di quando erano bambini e del desiderio di diventare nonno

Johnny Depp, straordinario interprete e padre affettuoso, si apre con emozione durante un’intervista, condividendo i ricordi più intensi dei momenti passati con i figli Lily-Rose e Jack. Tra nostalgia e speranza, l’attore rivela quanto la paternità abbia plasmato il suo cuore e il suo desiderio di diventare nonno. La sua sincerità ci ricorda quanto siano preziosi i legami familiari, rendendo questo racconto ancora più toccante e autentico…

Johnny Depp ha sempre tenuto gelosamente privata la sua vita familiare, ma in una recente intervista all'autorevole quotidiano inglese Sunday Times ha deciso di aprire il cuore parlando dei momenti più preziosi della sua vita, tutti legati alla paternità. L'attore 62enne, ha cresciuto i suoi due figli, Lily-Rose e Jack, insieme all'ex compagna Vanessa Paradis nel Sud della Francia. E ha rivelato quanto quella esperienza sia stata fondamentale per la sua vita, tanto da considerarla l'unica volta in cui si sia sentito davvero «a casa» in tutta la sua vita. E oggi fa capire, nemmeno troppo velatamente, che lui sogna di diventare nonno.

In occasione della Festa della Mamma 2025, l'attrice Amber Heard, ex di Johnny Depp ha annunciato su Instagram la nascita dei suoi due gemelli - In occasione della festa della mamma 2025, l'attrice Amber Heard annuncia con gioia la nascita dei suoi due gemelli, condividendo la bella notizia su Instagram.

