Johnny Depp pronto al ritorno | Ma non ero andato da nessuna parte sono stato il manichino del crash test del MeToo

Johnny Depp si prepara al suo atteso ritorno, ma assicura: "Non sono mai andato via." Intervistato dal Times a Londra, l’attore rivela il lato nascosto di una battaglia personale e pubblica contro le polemiche del #MeToo. Con un pizzico di amarezza, Depp ammette di aver voluto il processo contro Amber Heard e si confronta con l’ostracismo di Hollywood, che ha preferito seguire il vento del "woke". Una rinascita ancora in salita, ma pronta a ripartire.

Intervistato da Times a Londra, Johnny Depp, quasi riabilitato a Hollywood (con riserva), si toglie qualche sassolino dalla scarpa: ha voluto lui il processo pubblico contro Amber Heard, ed è amareggiato da quanti colleghi e colleghe durante lo scandalo gli hanno voltato le spalle, perché conveniva di più essere "woke". 🔗 Leggi su Comingsoon.it © Comingsoon.it - Johnny Depp pronto al ritorno: "Ma non ero andato da nessuna parte, sono stato il manichino del crash test del MeToo"

In questa notizia si parla di: johnny - depp - pronto - ritorno

Dietrofront Cristiano Ronaldo: pronto a strappare l’accordo con l’Al-Nassr e a un clamoroso ritorno allo Sporting - Cristiano Ronaldo potrebbe fare un clamoroso dietrofront, pronto a rescindere l'accordo con l'Al-Nassr e tornare allo Sporting Lisbona.

La reunion di #PenelopeCruz e #JohnnyDepp 24 anni dopo la loro indimenticabile collaborazione in #Blow (2001) #PenelopeCruz ha rivelato: “Quando nel 2000 sono arrivata in America per la prima volta conoscevo solo due frasi in inglese: una era 'C Vai su Facebook

Johnny Depp pronto al ritorno: Ma non ero andato da nessuna parte, sono stato il manichino del crash test del MeToo; Pirati dei Caraibi 6, Orlando Bloom pronto a tornare nel franchise insieme a Johnny Depp? Ecco la sua risposta; Johnny Depp è pronto a tornare nel ruolo di Jack Sparrow in Pirati dei Caraibi?.

Johnny Depp pronto al ritorno: "Ma non ero andato da nessuna parte, sono stato il manichino del crash test del MeToo" - Intervistato da Times a Londra, Johnny Depp, quasi riabilitato a Hollywood (con riserva), si toglie qualche sassolino dalla scarpa: ha voluto lui il processo pubblico contro Amber Heard, ed è amareggi ... Lo riporta comingsoon.it

Johnny Depp: cosa c'è da sapere su Day Drinker, il film del suo grande ritorno - Dopo un po' di tempo lontano dai riflettori del grande cinema hollywoodiano, Johnny Depp è pronto a scrivere un nuovo capitolo della sua carriera: il film che segna il ritorno dell'attore si ... Riporta cinema.everyeye.it