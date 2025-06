Johnny Depp | Dopo il processo con Amber Heard tanti sono stati meschini Io manichino da crash test del Me Too

Dopo il tumulto del processo con Amber Heard, Johnny Depp si apre in un’intervista toccante, rivelando il dolore e la delusione per le persone a lui care e il difficile rapporto con l’industria cinematografica. Un racconto che svela le ferite invisibili di una stella sotto i riflettori, tra momenti di sofferenza e speranza di ritrovare la propria verità. Continua a leggere e scopri il lato più umano di Johnny Depp.

Johnny Depp in un'intervista racconta il dolore per il comportamento di alcune persone che considerava a lui care, parla del processo con Amber Heard e del difficile rapporto con l'industria cinematografica. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In occasione della Festa della Mamma 2025, l'attrice Amber Heard, ex di Johnny Depp ha annunciato su Instagram la nascita dei suoi due gemelli - In occasione della festa della mamma 2025, l'attrice Amber Heard annuncia con gioia la nascita dei suoi due gemelli, condividendo la bella notizia su Instagram.

“Ho fatto da spugna, ho assorbito tutto” dice oggi Johnny Depp, tornando sul processo contro Amber Heard e sul significato che ha avuto per la cultura moderna e l’industria dello spettacolo americana Vai su Facebook

