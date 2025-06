Joe Manganiello al Filming Italy | One piece è qualcosa di speciale non finirà con la prossima stagione

Joe Manganiello sta vivendo un momento di grande entusiasmo, pronto a conquistare nuovi orizzonti nel mondo dello spettacolo. Dopo aver lasciato il segno in “True Blood” e “Magic Mike”, ora si prepara a portare la sua energia nell’universo di “One Piece”, la saga amata in tutto il mondo. Al Filming Italy Sardegna Festival, abbiamo avuto l’opportunità di intervistarlo e scoprire cosa lo rende così appassionato di questa nuova sfida, ma...

Joe Manganiello vive un momento di forte entusiasmo nella sua carriera. Dopo aver lasciato il segno con i suoi ruoli in “True Blood” e “Magic Mike”, oggi guarda con passione alla sua nuova avventura: entrare nell’universo di “One Piece”, la celebre saga ispirata al manga di Eiichir? Oda, diventata un fenomeno globale. Noi di SuperguidaTV abbiamo avuto modo di intervistarlo al Filming Italy Sardegna Festival proprio su questo ruolo iconico, ma anche ricordando alcuni momenti della sua carriera. Joe Manganiello al Filming Italy, intervista. “È davvero eccitante”, racconta Joe Manganiello a proposito del suo ruolo nella serie tv Netflix “Adoro quanto i fan siano entusiasti di ‘One Piece’. 🔗 Leggi su Superguidatv.it © Superguidatv.it - Joe Manganiello al Filming Italy: “One piece è qualcosa di speciale, non finirà con la prossima stagione”

In questa notizia si parla di: manganiello - filming - piece - italy

Mister Movie | One Piece Live-Action: Joe Manganiello Spoilera la Stagione 3? Novità su Crocodile, Stagione 2 e Uscita! - Joe Manganiello svela indiscrezioni sorprendenti sulla Stagione 3 di One Piece liveaction! Novità su Crocodile nella Stagione 2 e dettagli sull'uscita.

Joe Manganiello al Filming Italy: “Non sarò mai più così figo. Crocodile di One Pice è la cosa più bella che h; One Piece, Joe Manganiello è sicuro: La serie è la cosa più bella alla quale abbia mai lavorato; One Piece: primo sguardo a Chopper nel nuovo video della stagione 2!.

Joe Manganiello al Filming Italy, intervista - Dopo aver lasciato il segno con i suoi ruoli in "True Blood" e "Magic Mike", oggi ... Segnala superguidatv.it

Joe Manganiello al Filming Italy: “Non sarò mai più così figo. Crocodile di One Pice è la cosa più bella che ho fatto” - Al Filming Italy Sardegna Festival Joe Manganiello non parla da divo hollywoodiano ma da artista innamorato del proprio lavoro. Si legge su msn.com