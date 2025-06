Joan e Chock annunciano novità sull’appartamento a NYC nella relazione a distanza della Golden Bachelorette

Joan Vassos e Chock Chapple, protagonisti di “The Golden Bachelorette”, sono pronti a scrivere un nuovo capitolo della loro storia d’amore a New York. Dopo aver annunciato il loro fidanzamento, i due svelano dettagli esclusivi sui progetti di convivenza e sulle sfide di una relazione a distanza. La coppia si prepara a costruire un futuro insieme, tra emozioni e grandi sogni nel cuore della Grande Mela... ecco gli ultimi aggiornamenti sulla loro avventura amorosa.

aggiornamenti sulla coppia di "the golden bachelorette": progetti e status attuale. La coppia formata da Joan Vassos e Chock Chapple, conosciuta per la partecipazione a "The Golden Bachelorette", ha condiviso dettagli riguardanti i loro piani di convivenza nella città di New York. Dopo aver annunciato il loro fidanzamento durante il reality, si sono confrontati sulle tappe future e sullo stato attuale della loro intenzione di vivere insieme. lo stato dei progetti abitativi dei protagonisti. obiettivo di stabilirsi in una casa definitiva. Joan e Chock hanno espresso chiaramente la volontà di condividere un'abitazione stabile e duratura.

