Jennifer Aniston svela cosa c' è nella sua bucket list | Voglio recitare a Broadway

Jennifer Aniston, iconica protagonista di Friends, rivela il suo desiderio più grande: recitare a Broadway. La star ammette con sincerità le difficoltà nel prendersi pause dal lavoro, ma svela anche che c'è ancora qualcosa nella sua bucket list da realizzare prima di appendere il cappello al chiodo. Scopriamo insieme quali sogni e ambizioni alimentano il suo spirito di artista e cosa ci riserva il suo futuro.

La star di Friends ha svelato cosa spera ci sia ancora nel suo futuro come attrice, ammettendo inoltre di avere qualche difficoltà nel concedersi delle pause dal lavoro. Jennifer Aniston ha parlato della sua carriera svelando che c'è ancora qualcosa nella sua bucket list che vorrebbe fare prima di smettere di recitare. L'attrice, intervistata da People, ha infatti condiviso qualche dettaglio dei suoi progetti e delle sue speranze professionali. Il progetto di Jennifer L'attrice, diventata una star in tutto il mondo grazie al ruolo di Rachel nella serie Friends, ha raccontato: "Voglio decisamente fare uno spettacolo teatrale a Broadway. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Jennifer Aniston svela cosa c'è nella sua bucket list: "Voglio recitare a Broadway"

