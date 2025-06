Jeff Bezos e Lauren Sanchez misure di sicurezza speciali al matrimonio | moto d'acqua e Marines

Jeff Bezos e Lauren Sanchez hanno scelto un approccio unico per il loro matrimonio, affidandosi a un team di ex Marines che pattuglia i canali di Venezia su moto d’acqua. Un’attenzione ai dettagli e alla sicurezza che ha trasformato i festeggiamenti in un evento esclusivo e sicuro. Scopri come questa coppia ha messo in campo misure straordinarie per rendere indimenticabile il loro giorno speciale. Continua a leggere.

Jeff Bezos e Lauren Sanchez si sono affidati a un esercito di ex Marines a bordo di moto d'acqua, per presidiare i canali di Venezia durante i festeggiamenti. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Jeff Bezos e Lauren Sànchez: matrimonio a Venezia tra hotel e yacht di lusso. Ma monta la protesta dei cittadini, di ambientalisti ed ecologisti - Il matrimonio tra Jeff Bezos e Lauren Sánchez a Venezia sta facendo scalpore: tre giorni di festeggiamenti con yacht di lusso, hotel esclusivi e un investimento di circa dieci milioni di euro, suscitando proteste di ambientalisti e cittadini preoccupati per l’impatto ambientale.

Scatta il conto alla rovescia per il matrimonio dell'anno a Venezia tra mister Amazon Jeff Bezos e la promessa sposa Lauren Sanchez. Il gruppo dei pro-Bezos sta preparando uno striscione di benvenuto e magliette. Ormeggiato in Riva Sette Martiri il maxi-yac

Lauren Sanchez, il beauty identikit prima e dopo Jeff Bezos; Matrimonio di Bezos e Sanchez a Venezia, chi sono gli invitati vip; Katy Perry e Orlando Bloom in crisi? Avrebbero discusso «per colpa» di Bezos e Lauren Sanchez: il nodo del mat.

Jeff Bezos e Lauren Sanchez, misure di sicurezza speciali al matrimonio: moto d’acqua e Marines - Jeff Bezos e Lauren Sanchez si sono affidati a un esercito di ex Marines a bordo di moto d'acqua, per presidiare i canali di Venezia durante i festeggiamenti ... Lo riporta fanpage.it

Tutto quello che c'è da sapere sul sontuoso (e controverso) matrimonio Bezos-Sánchez a Venezia - Già descritto da molti come il "matrimonio del secolo", le nozze tra il fondatore di Amazon Jeff Bezos e l’ex giornalista televisiva Lauren Sánchez si terranno questa settimana a Venezia. Da msn.com