jed e katey duggar svelano se vogliono altri bambini o stanno prendendo una pausa

Jed e Katey Duggar, protagonisti della nota famiglia televisiva, hanno rilasciato importanti dichiarazioni sulla loro volontà di avere altri figli o di prendersi una pausa. Durante il podcast di Jinger Duggar, hanno aperto il loro cuore, svelando le emozioni e i progetti futuri che potrebbero cambiare il volto della loro famiglia. Ma cosa hanno deciso esattamente? Scopriamolo insieme.

La famiglia Duggar, nota per il suo grande numero di figli e per la partecipazione a programmi televisivi di successo, si trova al centro di un dibattito riguardante le future decisioni sulla crescita familiare. Recentemente, Jed Duggar e sua moglie, Katey, sono stati ospiti in un podcast condotto dalla sorella Jinger Duggar, dove hanno condiviso aggiornamenti sul loro stato attuale e sui progetti futuri relativi all’ampliamento della famiglia. Questa intervista ha rivelato come i due abbiano deciso di prendersi una pausa dal pianificare nuovi figli, evidenziando un approccio diverso rispetto ai valori tradizionali della famiglia. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it