Jean-Andrè Barbosa nuovo Direttore Affari Pubblici di Renault Group

Con un’esperienza solida e una visione strategica, Jean-Andrè Barbosa assume il ruolo di nuovo Direttore Affari Pubblici di Renault Group a partire dal 1° luglio. La sua nomina rappresenta un passo decisivo per rafforzare il dialogo tra l’azienda e le istituzioni, aprendo nuove opportunità di crescita a livello globale. La sua leadership promette di guidare il Gruppo verso traguardi ancora più ambiziosi nel panorama automobilistico internazionale.

ROMA (ITALPRESS) – A partire dal 1° luglio, Jean-Andrè Barbosa diventa Direttore Affari Pubblici di Renault Group. Riporterà a François Provost, Direttore Acquisti, Partnership e Affari Pubblici, assumendo la responsabilità di tutte le attività relative agli affari pubblici del Gruppo. Attualmente responsabile degli affari europei e normativi in Francia, Jean-Andrè Barbosa amplia il suo mandato aggiungendo anche gli affari internazionali e le questioni relative alla competitività. La missione del suo team sarà quella di garantire la difesa degli interessi di Renault Group presso gli stakeholder su tutti i mercati dove il Gruppo è presente. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

