Jazz stasera ’Edoardo Ferri Trio’ in concerto per Un fiume di musica

Stasera alle 21, il Molo Wunderkammer si trasformerà in un palcoscenico di emozioni con l'Edoardo Ferri Trio, protagonisti di un concerto che promette un viaggio nel cuore del jazz contemporaneo. Con un approccio libero e innovativo, i tre musicisti creeranno un’atmosfera unica, dove ogni nota esplora nuove frontiere sonore. Lontani da ogni convenzionalismo, preparatevi a vivere un’esperienza musicale irripetibile, fatta di passione e improvvisazione.

Stasera alle 21, il Molo Wunderkammer ospita ’ Edoardo Ferri Trio ’, protagonista di un concerto che promette un’immersione intensa e imprevedibile nel mondo del jazz contemporaneo. Il trio, composto da Edoardo Ferri alla chitarra, Federico Goito al contrabbasso e Phelan Burgoyne alla batteria, si distingue per un approccio radicalmente libero e aperto alla musica, dove ogni performance diventa un’esperienza unica e irripetibile. Lontani da ogni preconcetto stilistico, i tre musicisti costruiscono un dialogo sonoro in cui ogni idea trova spazio, accolta e trasformata collettivamente in tempo reale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Jazz, stasera ’Edoardo Ferri Trio’ in concerto per Un fiume di musica

In questa notizia si parla di: edoardo - ferri - trio - jazz

Terzo appuntamento con Jazz in Trio a Corato, sul palco Luca Ciarla in "Stringology" - Venerdì 16 maggio, alle 20.30 presso il Chiostro di Palazzo di Città, si terrà il terzo appuntamento con "Jazz in Trio".

Un trio straordinario arriva a Sassari. & sono gli ospiti speciali della serata del 1° luglio alle 20:30, in una delle cornici più affascinanti della città, la Pinacoteca Nazionale di Sassari, per un nuovo appuntamento organizzato da Insulæ Lab Vai su Facebook

Jazz, stasera ’Edoardo Ferri Trio’ in concerto per Un fiume di musica; Mediterranea in jazz a “Un Fiume di Musica” Edoardo Ferri Trio al Molo Wunderkammer; Un fiume di musica.

Jazz, stasera ’Edoardo Ferri Trio’ in concerto per Un fiume di musica - Stasera alle 21, il Molo Wunderkammer ospita ’Edoardo Ferri Trio’, protagonista di un concerto che promette un’immersione intensa e imprevedibile nel mondo del jazz contemporaneo. Si legge su msn.com

Women for Freedom in Jazz - Alessandra Diodati e Edoardo Ferri - Giovedì 17 agosto farà tappa da Roma il promettente duo composto da Alessandra Diodati, voce, e Edoardo Ferri, chitarra, nato durante i corsi del Siena Jazz ... Segnala comune.venezia.it