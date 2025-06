Jazz acque termali e stelle | torna Jazz by the Pool 2025 alle Terme Preistoriche di Montegrotto

Preparati a vivere un’estate indimenticabile tra musica, benessere e natura alle Terme Preistoriche di Montegrotto. Dal 27 giugno al 29 agosto 2025, il festival Jazz by the Pool trasformerà le serate in un’esperienza sensoriale unica, tra tramonti mozzafiato e melodie sotto le stelle. Tre serate di musica dal vivo con artisti di spicco, immersi in un’atmosfera magica. Non perdere l’appuntamento con il jazz più esclusivo dell’estate: la tua estate sarà ancora più speciale!

Dal 27 giugno al 29 agosto 2025, alle Terme Preistoriche Resort & Spa di Montegrotto Terme (PD), torna Jazz by the Pool, il festival che unisce musica dal vivo, benessere e gusto in un contesto naturale d'eccezione. Tre serate speciali nella piscina termale a cielo aperto, tra tramonti, drink d'autore e note sotto le stelle, con protagonisti tre nomi di spicco della scena musicale italiana. Tre date, tre concerti d'autore per "Jazz by the Pool", estate 2025. Dal 27 giugno al 29 agosto 2025, il suggestivo Terme Preistoriche Resort & Spa di Montegrotto Terme (PD) ospita la XIV edizione di "Jazz by the Pool", l'evento che unisce la magia delle acque termali, la raffinatezza del jazz e l'eccellenza enogastronomica in tre serate imperdibili.

"Jazz by the Pool" 2025: musica d'autore, terme e stelle alle Terme Preistoriche di Montegrotto

Jazz, acque termali e stelle: torna "Jazz by the Pool" 2025 alle Terme Preistoriche di Montegrotto

