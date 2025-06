Jason Isaacs | Non sono quasi mai la prima scelta per molti dei miei ruoli più grandi

Jason Isaacs, noto per la sua straordinaria presenza sul grande schermo, svela un aspetto spesso nascosto del mondo del cinema: non essere mai la prima scelta. In un'intervista recente, l’attore ammette di aver spesso dovuto conquistarsi i ruoli più importanti, rivelando anche chi avrebbe preferito altri prima di lui per un film con Mel Gibson. In questo caso, rivela l’attore, era stato inizialmente...

Secondo quanto dichiarato da Jason Isaacs in un'intervista recente, ammette di non essere "la prima scelta" per molti dei suoi grandi ruoli, confermando anche chi avrebbero scelto prima di lui in questo film con Mel Gibson. Jason Isaacs ha rivelato che spesso non viene scelto per primo per i ruoli che poi segnano la sua carriera, così come successo per il suo celebre ruolo in The Patriot. In questo caso, rivela l'attore, era stato inizialmente proposto Jude Law anziché lui. Jude Law: il "non scelto" più desiderato di Hollywood Alla fine degli anni '90, Jude Law era ovunque. Appariva con la stessa costanza di un volto sui francobolli, passando con naturalezza dal thriller psicologico all'intimismo drammatico. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Jason Isaacs: "Non sono quasi mai la prima scelta per molti dei miei ruoli più grandi"

