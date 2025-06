James Gunn parla del film spin-off di Batman | Potrebbero vietarlo ai minori per le scene bodyhorror

James Gunn svela dettagli intriganti sul nuovo spin-off di Batman, un horror viscerale che potrebbe essere vietato ai minori per le sue scene di bodyhorror. Diretto da James Watkins e scritto da Mike Flanagan, il film su Clayface si distingue come uno dei pochi cinecomic ad abbracciare il genere horror con rating R. La sua produzione ha sorpreso molti, ma ora si prospetta un’esperienza cinematografica intensa e originale, capace di ridefinire i confini del franchise DC.

Il co-CEO di DC Studios, James Gunn, condivide nuovi aggiornamenti sul prossimo film del franchise DC Universe, che sarĂ uno dei pochi film horror a entrare nel genere dei cinecomic. James Gunn rivela nuovi dettagli sul film Clayface, inaspettata aggiunta alla Fase 1 del DCU. Diretto da James Watkins e scritto da Mike Flanagan, sarĂ un horror viscerale ispirato al body horror e con rating R. Non era previsto inizialmente, ma il pitch ha convinto tutti. Gunn lo definisce "intelligente, folle e divertente", perfettamente in linea col suo genere preferito. James Gunn e il primo film horror R-rated del nuovo DC Universe Nel mosaico narrativo del nuovo DC Universe, costruito da James Gunn e Peter Safran con l'ambizione di riplasmare da zero l'identitĂ dell'universo cinematografico DC, Clayface è la tessera . 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - James Gunn parla del film spin-off di Batman: "Potrebbero vietarlo ai minori per le scene bodyhorror"

In questa notizia si parla di: james - gunn - film - parla

Superman 2, James Gunn parla del prossimo nuovo film? Rumors e Speculazioni! - Il mondo di Superman è in fermento: James Gunn accende l’entusiasmo dei fan con anticipazioni misteriose sul futuro dell’iconico eroe nel cinema.

L'attore Michael Rosenbaum ha parlato di come il regista James Gunn, da tempo suo grande amico, l'abbia coinvolto nel film Superman. Vai su Facebook

Superman, James Gunn reagisce ai fan dello SnyderVerse che vogliono un flop del film: "Sopravviveremo" Vai su X

James Gunn parla del film spin-off di Batman: Potrebbero vietarlo ai minori per le scene bodyhorror; Batman, il DCU dovrà usare cattivi diversi dai film di Matt Reeves? Parla James Gunn; DC Universe, il progetto preferito di James Gunn non è ancora stato annunciato.

James Gunn parla del film spin-off di Batman: "Potrebbero vietarlo ai minori per le scene bodyhorror" - Diretto da James Watkins e scritto da Mike Flanagan, sarà un horror viscerale ispirato al body horror e co ... Scrive msn.com

James Gunn commenta finalmente il casting di Jason Momoa come Lobo - Di recente, il capo dei DC Studios, James Gunn, ha spiegato come e perché la star del DC Extended Universe Jason Momoa sia tornata per ... Segnala cinefilos.it