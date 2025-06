James Gunn commenta finalmente il casting di Jason Momoa come Lobo

Finalmente James Gunn si pronuncia sul casting di Jason Momoa come Lobo, svelando i retroscena di questa scelta audace. Il regista ha spiegato perché l’attore, noto per il suo ruolo in Aquaman, abbia deciso di abbracciare questa nuova sfida nel reboot del DC Universe. La sua visione ha trovato piena realizzazione, confermando che l’energia e la presenza di Momoa sono perfette per interpretare l’iconico antagonista. Un casting che promette di rivoluzionare le aspettative dei fan...

Di recente, il capo dei DC Studios, James Gunn, ha spiegato come e perché la star del DC Extended Universe Jason Momoa sia tornata per il nuovo DC Universe post-reboot, in un ruolo diverso. Invece di riprendere il ruolo di Aquaman, Momoa aveva in mente un altro personaggio: Lobo. Secondo Gunn, l’attore si è presentato come l’iconico antagonista DC e alla fine ha ottenuto il ruolo per Supergirl, la cui uscita è prevista per il 2026. Basato sull’omonimo fumetto, il film vede la partecipazione anche di Milly Alcock, Matthias Schoenaerts, Eve Ridley, David Krumholtz ed Emily Beecham. 🔗 Leggi su Cinefilos.it

