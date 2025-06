Jackson Juve salgono le quotazioni dell’attaccante del Chelsea! Cosa può succedere nelle prossime settimane Ultime

Le quotazioni di Jackson Juve sono in forte crescita, accendendo l’interesse del mercato e dei tifosi. Con le trattative che si intensificano, il futuro del centravanti del Chelsea potrebbe riservare sorprese nelle prossime settimane. La Juventus sta valutando ogni possibile mossa per rafforzare la propria rosa, puntando a un attaccante di livello. Resta da scoprire quali sviluppi porteranno queste trattative e se Jackson sarà il colpo grosso della sessione estiva.

Jackson Juve, salgono le quotazioni: cosa può succedere nelle prossime settimane per quanto riguarda il futuro del centravanti. La Gazzetta dello Sport ha fatto il punto sul calciomercato Juventus, concentrandosi in particolare su una delle priorità della dirigenza per questa sessione estiva, ovvero il nuovo centravanti. Come riferito dal quotidiano, accanto ai nomi di David e Osimhen (i preferiti da Tudor) non tramontano nemmeno queste tre idee: Jackson del Chelsea, Retegui e Castro. L’attaccante dei Blues è sempre più in bilico e nelle prossime settimane potrebbe salire ulteriormente le sue quotazioni. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Jackson Juve, salgono le quotazioni dell’attaccante del Chelsea! Cosa può succedere nelle prossime settimane. Ultime

Tudor Juve, novità sul croato: quotazioni in aumento con il passare del tempo! Cosa sta succedendo e i possibili scenari - Le quotazioni di Tudor per la panchina della Juve sono in costante ascesa. Dopo i rifiuti di Conte e Gasperini, il croato sembra diventare il favorito per guidare i bianconeri verso una rinascita tanto attesa.

