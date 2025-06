Jackson Juve primi contatti esplorativi | il Chelsea ha già preso una decisione Le ultimissime sull’attaccante

Il mercato si infiamma intorno a Nicolas Jackson, il talento senegalese che potrebbe sbarcare alla Juventus. Dopo le recenti esplorazioni di contatti, i bianconeri valutano la possibilità di inserirsi nella corsa per l’attaccante, mentre il Chelsea ha aperto alla cessione. La situazione è in rapido cambiamento e tutti gli occhi sono puntati sugli sviluppi futuri. La Juventus sta pianificando la strategia migliore per afferrare questa opportunità e rinforzare il reparto offensivo.

Jackson Juve, primi contatti esplorativi per l’attaccante senegalese: tutti gli ultimi aggiornamenti. Il nome di Nicolas Jackson torna a circolare con forza in orbita calciomercato Juve. Come riportato da Luca Marchetti di Sky Sport, il Chelsea non considera più l’attaccante senegalese un elemento intoccabile del proprio progetto e avrebbe aperto all’ascolto di offerte. I bianconeri starebbero cercando di capire come muoversi per arrivare all’attaccante. PAROLE – «Il Chelsea non ritiene più intoccabile Jackson, ci sono stati i primi contatti e i bianconeri stanno cercando di capire come muoversi». 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Jackson Juve, primi contatti esplorativi: il Chelsea ha già preso una decisione. Le ultimissime sull’attaccante

