Jack Champion di Avatar commenta i rumors sul suo futuro come Ciclope degli X-Men

Jack Champion, volto iconico di Avatar: La via dell’acqua, si apre sui rumors che lo vedrebbero nei panni di Ciclope negli imminenti reboot degli X-Men. Tra attese e speculazioni, l’attore lascia intuire un possibile coinvolgimento nel Marvel Cinematic Universe, alimentando l’entusiasmo dei fan. Ma quale sarà il suo vero destino? Restate sintonizzati, perché le sorprese sono ancora dietro l’angolo.

Jack Champion, trai protagonisti di Avatar: La via dell’acqua e che tornerà nei sequel dei film di James Cameron, risponde alle voci secondo cui sarebbe stato preso in considerazione per uno dei principali personaggi degli X-Men nel prossimo reboot del Marvel Cinematic Universe. I Marvel Studios si stanno finalmente avvicinando all’inserimento degli X-Men nell’MCU a tempo pieno. Dato che il regista di Thunderbolts *, Jake Schreier, dovrebbe dirigere il film sugli X-Men, circolano già voci sul casting di chi potrebbe essere scelto per interpretare gli iconici mutanti Marvel. 🔗 Leggi su Cinefilos.it

In questa notizia si parla di: jack - champion - avatar - commenta

Jack champion svela tutto su everything’s going to be great e avatar: fire and ash senza paura dell’ia - scopre come l’attore abbia affrontato con trasparenza le sfide e le opportunità offerte dall’intelligenza artificiale, svelando in anteprima dettagli esclusivi su "Everything’s Going to Be Great" e "Avatar: Fire and Ash".

Tre settimane fa assistevamo alla finale di Champions più bella della storia. Vai su Facebook

X-Men: Jack Champion sarà il prossimo Ciclope? La risposta dell'attore di Avatar; Avatar: Fuoco e Cenere, l'IA prova a predire la trama del film! La sfida con Jack Champion; X-Men: Jack Champion rompe il silenzio sui rumor su Ciclope nel reboot Marvel.

X-Men: Jack Champion sarà il prossimo Ciclope? La risposta dell'attore di Avatar - Si vocifera che Jack Champion sia in lizza per interpretare il prossimo Ciclope nel reboot degli X- comingsoon.it scrive

Jack Champion parla di Spider in Avatar: Fuoco e Cenere e dell’IA che predice la trama - Jack Champion, l'attore che interpreta Spider in "Avatar: Fuoco e Cenere", discute le previsioni dell'intelligenza artificiale sulla trama del film, previsto in Italia per il 17 dicembre. Come scrive ecodelcinema.com