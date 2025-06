j pop manga presenta la voce della strada di kei usuba

Scopri la potente e cruda storia di Yukito Oji, un giovane che trova nel rap un'ancora di salvezza tra le strade di Osaka. "La Voce della Strada" di Kei Usuba, candidato ai prestigiosi Kono Manga ga Sugoi!, arriva finalmente in Italia grazie a J-POP Manga. Dal primo luglio, immergiti in un manga che parla di resilienza, rivalsa e speranza—una lettura imperdibile per chi ama le storie che lasciano il segno.

A Yukito Oji la vita non ha mai regalato nulla. Orfano e abbandonato a sé stesso, trascorre giornate vuote a spacciare nelle periferie di Osaka, senza sogni né illusioni per il futuro. Solo quando fa rap riesce a dare voce alla sua rabbia e a cercare faticosamente un riscatto. Il capolavoro di Kei Usuba candidato ai Kono Manga ga Sugoi! arriva in edizione italiana a marchio J-POP Manga! Dal primo luglio sarà in libreria, fumetteria e in tutti gli store online il primo volume de La voce della strada. Questa è la storia di Yukito Oji, 17 anni, spacciatore. Rimasto solo al mondo in tenera età , dopo la morte della madre tossicodipendente e dell’adorata sorella maggiore, gli resta un unico amico disposto a credere in lui. 🔗 Leggi su Nerdpool.it