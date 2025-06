JK Rowling dice la sua sulle prime sceneggiature della serie tv di Harry Potter

J.K. Rowling, creatrice del magico mondo di Harry Potter, condivide le sue prime impressioni sulle sceneggiature del nuovo reboot HBO. Con entusiasmo e un tocco di nostalgia, l'autrice si è sbilanciata sul suo coinvolgimento, promettendo una rivisitazione fedele e avvincente della saga. La produzione, pronta a incantare nuovamente i fan, si appresta a portare il magico universo di Harry Potter in una nuova dimensione...

La creatrice di Harry Potter, J.K. Rowling, ha offerto un primo commento alle sceneggiature del prossimo reboot dell’amata serie, in produzione su HBO, e ha descritto il suo livello di coinvolgimento. La produzione dell’attesissima serie di Harry Potter della HBO dovrebbe iniziare entro la fine dell’estate e l’autrice J.K. Rowling ha espresso il suo entusiasmo per i progressi del progetto. In un post su X, J.K. Rowling ha rivelato di aver già letto le sceneggiature dei primi due episodi e le ha descritte come “ così belle “, esprimendo grande approvazione per la direzione che la serie sta prendendo. 🔗 Leggi su Cinefilos.it