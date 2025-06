Italian Global Series Festival al via la prima edizione tra premiazioni e proiezioni

Inizia con entusiasmo la prima edizione dell'Italian Global Series Festival, un evento imperdibile dedicato alle serie TV più amate e innovative. Tra premi prestigiosi e proiezioni speciali, grandi nomi come Kevin Spacey, Elena Sofia Ricci e Can Yaman saranno onorati con gli Excellence Awards. La serata di apertura, al teatro ‘Galli’ di Rimini, promette emozioni e nuovi protagonisti del panorama televisivo internazionale, confermando l'importanza di questa kermesse nel cuore della cultura audiovisiva italiana.

Nel corso della prima edizione dell’Italian Global Series Festival, Kevin Spacey, Elena Sofia Ricci e Can Yaman riceveranno gli Excellence Awards. Inaugurazione ufficiale, questa sera al teatro ‘Galli’ di Rimini, per la prima edizione dell”Italian Global Series Festival‘. Kermesse dedicata alle serie televisive aperta ieri e promossa da Apa, l’Associazione Produttori Audiovisivi che vedrà alternarsi . 🔗 Leggi su 2anews.it © 2anews.it - Italian Global Series Festival, al via la prima edizione tra premiazioni e proiezioni

