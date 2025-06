Italia Under 21 contro la Germania lacrime ed applausi Nunziata | 11 contro 11 non hanno visto palla poi l’arbitro ha rovinato tutto

L’Italia Under 21 saluta gli Europei con il cuore in mano, sfiorando l’impresa contro la potente Germania nonostante le avversità e un arbitraggio discutibile. La squadra di Nunziata, in doppia inferiorità numerica, ha mostrato coraggio, determinazione e un grande spirito di squadra, lasciando un ricordo indelebile tra lacrime e applausi. Un’uscita dignitosa che ispira i giovani azzurrini a tornare più forti di prima, perché anche nelle sconfitte si nasconde la vera forza del calcio italiano.

Italia Under 21, fuori, ma a testa altissima contro la Germania: in doppia inferiorità numerica la squadra di Nunziata sfiora l'impresa Finisce in lacrime e tra gli applausi l'avventura dell'Italia Under 21 agli Europei. Gli azzurrini escono ai supplementari contro la Germania dopo aver acciuffato un insperato 2-2 all'ultimo secondo dei tempi regolamentari, in inferiorità .

