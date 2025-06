Italia perfetta anche nella seconda settimana di VNL 2025 | otto vittorie su otto e leadership conquistata

L’Italia si conferma impareggiabile nella seconda settimana di VNL 2025, siglando otto vittorie su otto e consolidando la leadership in modo spettacolare. Dopo il brillante debutto a Rio e la conquista di Hong Kong, le azzurre continuano a stupire con un filotto di 22 successi ufficiali, un record che sottolinea la loro determinazione e talento. Il nostro volley femminile sta scrivendo una straordinaria storia di successi, e il meglio deve ancora venire.

L'Italia non si ferma più. Dopo la partenza impeccabile nella tappa brasiliana di Rio de Janeiro, le azzurre hanno replicato con un'altra settimana perfetta a Hong Kong, conquistando altre quattro vittorie e confermandosi in vetta alla classifica della Volleyball Nations League 2025. Otto successi su otto partite disputate e un filotto di 22 vittorie consecutive in gare ufficiali che prosegue senza sosta dal 1° giugno 2024, giorno dell'ultima sconfitta (2-3 col Brasile). Un ruolino di marcia da grande squadra, tanto più rilevante se si considera che in questa settimana mancavano tre elementi del calibro di Orro, Sylla e Antropova.