Italia eroica ma sfortunata | rimonta in nove poi cede alla Germania al 117’ le pagelle

Italia eroica e sfortunata, la nostra Under 21 dimostra cuore e determinazione in Slovacchia. Nonostante le sfide, come le due inferiorità numeriche, i nostri giovani trovano il pari all’ultimo secondo con un’azione memorabile di Ambrosino. Un’impresa solo sfiorata, che lascia un segno indelebile di passione e orgoglio. La squadra ha scritto una pagina intensa di emozioni, confermando il valore e il carattere del nostro calcio giovanile.

Gli azzurri trovano il pari di Ambrosino al 96? nonostante la doppia inferiorità numerica. Impresa solo sfiorata per l’ Italia Under 21, che esce con onore ma anche con enorme rammarico dagli Europei di categoria in Slovacchia, al termine di una sfida drammatica e carica di emozioni. I ragazzi di Nunziata cadono 3-2 dopo i tempi supplementari contro la Germania, ma lo fanno dopo aver lottato in nove uomini, aver acciuffato il pari al 96’ con una magia su punizione di Ambrosino, e aver resistito con tenacia fino a tre minuti dalla lotteria dei rigori. La beffa al 117?. A condannare gli azzurrini è il gol al 117’ di Rohl, che spezza il sogno italiano quando sembrava ormai possibile scrivere una pagina epica. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it © Notizieaudaci.it - Italia eroica ma sfortunata: rimonta in nove, poi cede alla Germania al 117’, le pagelle

In questa notizia si parla di: germania - italia - eroica - sfortunata

