Italfiorentina? La viola punta sugli italiani | da Viti a Fazzini forte interesse anche su Fabbian

La Fiorentina, con il suo nuovo corso tricolore, punta forte sugli italiani, da Viti a Fazzini, e mostra un interesse crescente anche per Fabbian. Dopo l’addio di Palladino, la società si prepara a rifondare con Pioli che tornerà ufficialmente a metà luglio, creando una rosa equilibrata tra veterani e giovani talenti italiani. Il focus sull’identità nazionale rafforza il progetto di una Viola sempre più radicata nel nostro patrimonio calcistico. Edin Dzeko deve soltanto essere…

Nuovo corso tricolore. Il progetto che ha in mente la Fiorentina è chiaro, perché dopo l’addio di Palladino si è deciso in qualche modo di rifondare (di nuovo). Con un ritorno, quello di Pioli che sarà ufficiale da metà luglio, e con una rosa come sempre mixata tra giocatori più esperti e altri da coltivare. Il punto in comune? Molti saranno italiani. Di nascita o adozione. Dell’attacco si è già scritto: Edin Dzeko deve soltanto essere ufficializzato, rappresenta quel rinforzo di esperienza che conosce peraltro la Serie A alla perfezione. Per il reparto offensivo il vero nodo da sciogliere è quello legato alla permanenza di Kean (altro italiano), che ha una clausola da 52 milioni di euro valida fino al 15 luglio ma che Commisso vorrebbe trattenere. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Italfiorentina? La viola punta sugli italiani: da Viti a Fazzini, forte interesse anche su Fabbian

In questa notizia si parla di: italiani - italfiorentina - viola - punta

Pattinaggio artistico: Marco Perrotti campione regionale Fisr, Viola Gabellini verso i campionati italiani - Il Pattinaggio Riccione, sezione artistico, celebra la conquista di Marco Perrotti, campione regionale FISR nella categoria Divisione Nazionale D maschile.

Italfiorentina? La viola punta sugli italiani: da Viti a Fazzini, forte interesse anche su Fabbian; È nata l'ItalFiorentina, pronto il blocco violazzurro. Più di metà rosa italiana.

Italfiorentina? La viola punta sugli italiani: da Viti a Fazzini, forte interesse anche su Fabbian - Il progetto che ha in mente la Fiorentina è chiaro, perché dopo l’addio di Palladino si è deciso in qualche modo di rifondare (di nuovo). Segnala ilfattoquotidiano.it

Immobile può tornare in Italia: Fiorentina e Milan su di lui - Un vice Kean da fregarsi le mani: la Fiorentina punta in alto nello scegliere un alter ego del centravanti da venticinque gol alla prima stagione in maglia viola e, siccome le vie del mercat ... Si legge su msn.com