Israele | Vogliamo porre fine alla guerra Iran | I tempi non sono maturi

In un clima di tensione crescente, Israele e Iran sembrano muoversi verso un possibile disgelo diplomatico. Nonostante scambi di missili e scontri armati, fonti israeliane riferiscono di contatti segreti tra le due nazioni, con Tel Aviv che avrebbe avanzato l’intento di mettere fine alla guerra. Tuttavia, Teheran ribatte che "i tempi non sono maturi", lasciando aperta la speranza di un'eventuale de-escalation. La situazione resta in bilico, tra tensioni e opportunità di pace.

Nonostante gli scambi incrociati di missili, sarebbero in corso contatti diplomatici tra Israele e Iran. Secondo la tv israeliana Kan, Tel Aviv avrebbe inviato un messaggio a Teheran in cui comunica di "avere intenzione di porre fine alla guerra". L'Iran avrebbe però risposto che "i tempi non. 🔗 Leggi su Today.it © Today.it - Israele: "Vogliamo porre fine alla guerra". Iran: "I tempi non sono maturi"

In questa notizia si parla di: iran - israele - porre - fine

L’Iran sostiene il Libano “per porre fine alla presenza militare in Israele” - L'Iran intensifica il suo sostegno al Libano per sfidare la presenza militare israeliana nel Paese, segnando un nuovo capitolo nelle complesse dinamiche del Medio Oriente.

Trump: “Momento storico per gli Usa, Israele e per il mondo. Iran accetti di porre fine alla guerra” - la Repubblica Vai su X

Parlando con i giornalisti il presidente Usa ha precisato: «L’Iran non vuole parlare con l’Europa: è improbabile che gli europei possano essere d’aiuto nel porre fine alla guerra tra Iran e Israele» Vai su Facebook

Messaggio di Israele all'Iran: vogliamo porre fine alla guerra. Teheran replica: i tempi non sono maturi; Israele, Iran e Usa, la guerra in diretta | Israele allarga il fronte: bombe sul quartier generale dei pasdaran, «molte vittime». Colpiti il carcere di Evin e una università ; Iran, pioggia di missili da Israele: colpiti Fordow, tv pubblica e il carcere di Evin. Putin: «Sosteniamo Tehe.

Wsj, Israele punta a chiudere combattimenti in Iran presto - Lo affermano alcuni funzionari israeliani al Wall Street Journal, sottolineando che Israele prevede di esaurire ... Secondo msn.com

Messaggio di Israele all'Iran: vogliamo porre fine alla guerra. Teheran replica: i tempi non sono maturi - Secondo la tv pubblica israeliana Kan, Israele ha inviato un messaggio all’Iran in cui comunica di «avere intenzione di porre fine alla guerra». Segnala msn.com