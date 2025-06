Israele trascina gli Stati Uniti nella sua guerra senza regole

Le tensioni in Medio Oriente continuano a intensificarsi, e l’intervento di Israele, insieme alla risposta degli Stati Uniti, solleva importanti riflessioni sulla stabilità regionale. Dopo l’attacco di Washington ai siti nucleari iraniani, è il momento di comprendere le implicazioni di questa escalation e gli insegnamenti da trarre per il futuro. Leggi tutto per approfondire un panorama delicato e complesso, che potrebbe plasmare gli equilibri internazionali.

Dopo l’attacco di Washington contro alcuni siti nucleari iraniani possiamo trarre alcuni insegnamenti dall’escalation in Medio Oriente. Leggi. 🔗 Leggi su Internazionale.it © Internazionale.it - Israele trascina gli Stati Uniti nella sua guerra senza regole

In questa notizia si parla di: israele - trascina - stati - uniti

Israele-Iran, Stati Uniti in guerra. Trump: «Attaccati i siti nucleari, momento storico» La superbomba bunker-buster e i missili - Nella notte tra domenica 22 giugno, il mondo si è risvegliato sotto l'ombra di un momento storico: gli Stati Uniti di Trump hanno attaccato i siti nucleari iraniani, con missili e bombe potenti come la Bunker Buster.

Nella notte gli Stati Uniti hanno lanciato una serie di attacchi contro l'Iran, entrando ufficialmente nel conflitto al fianco di Israele. In particolare, aerei da guerra e sottomarini statunitensi hanno attaccato tre importanti siti nucleari iraniani. Donald Trump ha affer Vai su Facebook

, L’aggressione israeliana contro l’Iran deve essere condannata senza ambiguità, da parte della comunità internazionale e di ciascuno di noi. Israele deve essere fermato togliendogli ogni forma di supporto militare e Vai su X

Israele trascina gli Stati Uniti nella sua guerra senza regole; Iran, presidente Pezeshkian: niente stop al nucleare. Media: Khamenei introvabile. Ecco come si è arrivati all’attacco Usa; Israele - Iran, le news del 21 giugno. Vance a Israele: “Ci state trascinando in guerra con l’Iran”.

Usa e Israele difendono gli attacchi contro l'Iran alle Nazioni Unite, Teheran promette ritorsioni - Durante una riunione d’emergenza del Consiglio di Sicurezza dell'Onu, Washington e Tel Aviv hanno giustificato i raid contro tre siti iraniani, definendoli una misura necessaria. Da msn.com

Bonelli contro Meloni: “L’Italia non si faccia trascinare nella guerra di Trump e Netanyahu” - portavoce di Europa Verde accusa la premier di subordinare la politica estera italiana a Israele e Stati Uniti, invocando il rifiuto delle basi militari. Scrive msn.com