Israele martella Teheran | bombe sui Pasdaran regime iraniano nel mirino

La tensione tra Israele e Iran raggiunge un nuovo picco: oggi, Tel Aviv ha lanciato una massiccia campagna di bombardamenti sulla capitale iraniana, Teheran. Con almeno 50 velivoli coinvolti, gli attacchi mirano a colpire infrastrutture strategiche e a indebolire il regime dei Guardiani della Rivoluzione. Uno scenario di alta tensione che potrebbe cambiare gli equilibri regionali e mettere in discussione la stabilitĂ del Medio Oriente.

La campagna di bombardamenti israeliani sull’Iran ha conosciuto oggi il giorno piĂą intenso per quanto concerne gli attacchi di Tel Aviv alla capitale della Repubblica Islamica, Teheran. Almeno 50 caccia israeliani (presumibilmente F-35 e F-16) hanno colpito diverse infrastrutture militari critiche della cittĂ , mirando a destabilizzare i centri nevralgici legati al potere della Guida Suprema Ali Khamenei e al corpo a lui piĂą fedele, i Guardiani della Rivoluzione (Irgc). Il martellamento di Teheran ha visto l’uso di almeno 100 munizioni tra missili e bombe guidate e le immagini circolanti mostrano attacchi di portata impressionante che segnalano come per Tel Aviv la strategia sia chiara: dopo i raid Usa sui centri nucleari di domenica Israele si concentra nel disarticolare le strutture militari dei Pasdaran e provare a cortocircuitare la presa sul Paese del regime iraniano. 🔗 Leggi su It.insideover.com