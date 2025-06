Israele-Iran vi spiego la nuova frontiera della guerra ibrida L’analisi di Marchionna

Scopri la nuova frontiera della guerra ibrida tra Israele, Iran e Stati Uniti: un’analisi di Marchionna che svela le strategie e le tecnologie all’avanguardia utilizzate nei recenti attacchi. Un conflitto che si svolge non solo sul campo, ma anche nel cyberspazio e nell’intelligence, segnando un’evoluzione decisiva nel modo di condurre le guerre moderne. Ti spiegherò come questa tensione possa influenzare gli equilibri geopolitici globali e cosa ci riserva il futuro.

Nella notte fra il 21 e il 22 giugno gli Stati Uniti sono scesi in campo accanto a Israele e hanno colpito i tre siti nucleari simbolo del programma iraniano – Fordow, Natanz e Isfahan – impiegando per la prima volta in operazioni reali la GBU-57 Massive Ordnance Penetrator, una bomba da 30.000 libbre capace di perforare oltre 60 metri di roccia. Fonti militari citate da Reuters parlano di sei bombe sganciate da bombardieri stealth B-2 e di una salva di trenta Tomahawk contro le infrastrutture di supporto. La novità emersa è che lo US Cyber Command ha affiancato l’operazione, fornendo supporto di targeting digitale: segno che l’attacco è nato fin dall’inizio come azione congiunta cinetica. 🔗 Leggi su Formiche.net © Formiche.net - Israele-Iran, vi spiego la nuova frontiera della guerra ibrida. L’analisi di Marchionna

