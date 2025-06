Israele-Iran Trump | Provocati danni monumentali ai siti iraniani Netanyahu Opportunità per la pace | Diretta

Le tensioni tra Israele e Iran si intensificano, con attacchi aerei israeliani che colpiscono siti militari a Kermanshah. Questi episodi provocano danni enormi e rischiano di compromettere la stabilit√† regionale. Mentre Netanyahu valuta le opportunit√† per una soluzione pacifica, la scena internazionale resta in allerta. La domanda ora √®: pu√≤ questa escalation portare a un passo verso la pace o trasciner√† i territori in un conflitto ancora pi√Ļ grave?

I caccia israeliani stanno bombardando siti militari a Kermanshah, nell'Iran occidentale. Lo riferiscono le Idf, le Forze di difesa israeliane. L'aeronautica militare israeliana "sta attualmente colpendo siti infrastrutturali militari a Kermanshah, in Iran", si legge in una nota dell'esercito. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it ¬© Ilgiornale.it - Israele-Iran, Trump: "Provocati danni monumentali ai siti iraniani". Netanyahu "Opportunit√† per la pace" | Diretta

In questa notizia si parla di: siti - iran - israele - trump

Israele-Iran, Stati Uniti in guerra. Trump: ¬ęAttaccati i siti nucleari, momento storico¬Ľ¬† La superbomba¬†bunker-buster e i missili - Nella notte tra domenica 22 giugno, il mondo si √® risvegliato sotto l'ombra di un momento storico: gli Stati Uniti di Trump hanno attaccato i siti nucleari iraniani, con missili e bombe potenti come la Bunker Buster.

Gli Stati Uniti hanno colpito tre impianti nucleari in Iran, aprendo un nuovo fronte nel conflitto con Israele. Donald Trump entra nella guerra tra Israele e Iran, colpendo nella notte tre siti nucleari strategici: Fordow, Natanz e Isfahan. Si apre oggi una crisi molto Vai su Facebook

Gli Usa attaccano tre siti nucleari in Iran, Trump minaccia altri attacchi. Teheran risponde con missili su Israele Vai su X

Guerra Israele Iran, giorno nove: nuovi raid sui siti iraniani, missili su Tel Aviv. Trump: 'Improbabile che gli europei siano d'aiuto'; Speciale | Gli Stati Uniti hanno attaccato l’Iran: la guerra si allarga?; Gli Usa in guerra al fianco di Israele | L'Iran promette vendetta e minaccia di chiudere lo stretto di Hormuz | Il mondo in allarme | Israele, Netanyahu al Muro del Pianto.

Israele-Iran, Trump: "Provocati danni monumentali ai siti iraniani". Netanyahu "Opportunità per la pace" | Diretta - aereo in varie zone di Israele, comprese le città di Tel Aviv, Haifa e Gerusalemme. Riporta msn.com

Tensione alle stelle tra Iran e Israele. Trump: "siti nucleari annientati". Petrolio ai ma... - "Tutti i siti nucleari in Iran hanno subito danni monumentali, come mostrano le immagini satellitari. Scrive msn.com