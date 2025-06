Israele-Iran Putin | Aggressione immotivata e senza giustificazioni

In un momento di crescente tensione nel Medio Oriente, Vladimir Putin condanna con fermezza gli attacchi statunitensi ai siti nucleari iraniani, definendoli un’aggressione immotivata e priva di giustificazioni. La visita del ministro degli Esteri iraniano Abbas Araghchi al Cremlino sottolinea la delicata situazione geopolitica, mentre le azioni di Washington rischiano di accendere un conflitto globale. La questione rimane calda: quale sarà il passo successivo delle grandi potenze?

Vladimir Putin ha ricevuto al Cremlino il ministro degli Esteri iraniano Abbas Araghchi in seguito all’aumento esponenziale della tensione in Medioriente. La visita del rappresentante di Teheran arriva dopo gli attacchi degli Stati Uniti verso tre siti nucleari dell’Iran. Azione che quindi ufficializza l’ingresso di Washington nel conflitto al fianco di Israele. I raid inoltre sono stati definiti da Putin come “ un’aggressione immotivata e priva di giustificazione “. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Israele-Iran, Putin: “Aggressione immotivata e senza giustificazioni”

