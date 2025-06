Israele-Iran Netanyahu | Siamo molto vicini al raggiungimento degli obiettivi

Il panorama geopolitico mediorientale si infiamma con mosse decisive: Netanyahu celebra l’alleanza strategica con gli Stati Uniti, rafforzando la posizione di Israele nel conflitto contro l’Iran. La cooperazione tra leader e le operazioni militari segrete stanno avvicinando il mondo a un punto critico, dove ogni decisione potrebbe cambiare il corso della storia. Siamo molto vicini al raggiungimento degli obiettivi, ma cosa ci riserva il futuro in questa partita ad alto rischio?

Benjamin Netanyahu si è congratulato con Donald Trump per l’operazione “Martello di Mezzanotte” che ha colpito tre siti nucleari iraniani e ha ufficializzato l’ingresso in guerra degli Stati Uniti, al fianco di Israele. “ Io e Trump parliamo apertamente. Parliamo da amici, da veri amici. Ed è un grande leader. Ma prende le decisioni per l’America. Se lo sapevo? Sì, lo sapevo in anticipo. È naturale. Proprio come lui sapeva in anticipo quando avremmo agito, noi sapevamo in anticipo quando avrebbe agito lui”, ha detto il premier dello Stato ebraico. “Non ho alcun dubbio che questo regime (iraniano, ndr) voglia eliminarci. 🔗 Leggi su Lapresse.it