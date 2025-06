Israele-Iran ministro esteri Araghchi a Mosca da Putin

In un clima di crescente tensione nel Medio Oriente, il ministro degli Esteri iraniano Abbas Araghchi si è recato a Mosca per incontrare Vladimir Putin, esprimendo il sostegno della Russia alle posizioni di Teheran contro le azioni di Israele e Stati Uniti. Araghchi ha sottolineato che Iran si considera legittimato a difendersi e ringraziato la Russia per aver condannato fermamente tali interventi. La scena internazionale si prepara a nuove sfide e alleanze in bilico.

Teheran considera "illegittime" le azioni degli Stati Uniti e di Israele nei confronti dell'Iran e pertanto "ha diritto la difesa". Lo ha affermato il ministro degli Esteri iraniano, Abbas Araghchi, nel corso dell' incontro a Mosca con Vladimir Putin. "Volevamo ringraziare la Russia per aver condannato fermamente queste azioni" di Israele e Stati Uniti. La Russia "oggi è dalla parte giusta della storia e del diritto internazionale", ha aggiunto Araghchi.

