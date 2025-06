Israele-Iran Guterres | La pace non può essere imposta deve essere scelta

In un contesto di crescenti tensioni in Medio Oriente, il segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, sottolinea che la pace non può essere imposta, ma deve essere una scelta consapevole di tutte le parti coinvolte. Con gli attacchi recenti e l’escalation tra Stati Uniti, Israele e Iran, la comunità internazionale si trova di fronte a una sfida cruciale: favorire un percorso di de-escalation e dialogo. La strada verso la stabilità passa dalla volontà condivisa di costruire un futuro di pace duratura.

Il segretario generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres esorta gli Stati coinvolti nel conflitto in Medioriente a una de-escalation. I recenti attacchi degli Usa, al fianco di Israele, contro l’Iran, hanno creato molte preoccupazioni a livello regionale e internazionale. “Le Nazioni Unite sono pronte a sostenere qualsiasi sforzo volto a una risoluzione pacifica. Ma la pace non può essere imposta, deve essere scelta”, ha detto Guterres durante il Consiglio di sicurezza Onu. “Ci troviamo di fronte a una scelta difficile quando la pace porta a una guerra più ampia, a sofferenze umane più profonde e a gravi danni all’ordine internazionale. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Israele-Iran, Guterres: “La pace non può essere imposta, deve essere scelta”

In questa notizia si parla di: essere - guterres - scelta - israele

Mister Movie | David Dastmalchian: La Scelta Perfetta Vuole Essere Clayface nel DCU Horror R-Rated? - David Dastmalchian, noto per le sue interpretazioni uniche, ha rivelato il suo sogno di interpretare Clayface nel prossimo DCU horror R-rated.

Trump diceva che avrebbe portato la pace e messo fine ai conflitti, e invece lancia le bombe in Iran e infiamma il mondo, aprendo la strada a una pericolosa escalation globale. Facciamo nostre le parole del segretario generale delle Nazioni Unite Guterres co Vai su Facebook

Israele-Iran, Guterres: La pace non può essere imposta, deve essere scelta; Guterres, 'diventare un rifugiato non è mai una scelta'; Israele Medio Oriente, Guterres: “Israele ha trasformato Gaza in campo di sterminio”.

Israele-Iran, Guterres: "La pace non può essere imposta, deve essere scelta" - (LaPresse) Il segretario generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres esorta gli Stati coinvolti nel conflitto in Medioriente a una de- Riporta stream24.ilsole24ore.com

Medio Oriente: Guterres accusa Israele, scontro all'Onu - La guerra a Gaza arriva al Consiglio di sicurezza dell'Onu e provoca un durissimo scontro tra il segretario generale Antonio Guterres e Israele ... Secondo ansa.it