Israele-Iran convocata una riunione d’urgenza dell’Aiea

In un contesto di tensione crescente nel Medio Oriente, Israele e Iran si trovano al centro di una crisi internazionale che richiede risposte immediate. Rafael Grossi, direttore dell’AIEA, ha convocato una riunione d’urgenza dei leader mondiali a Vienna per valutare i danni ai siti nucleari colpiti. La situazione si fa sempre più complessa: cosa riserva il futuro per questa regione così instabile?

Rafael Grossi, direttore generale dell’ Agenzia internazionale per l’energia atomica, ha convocato una riunione d’urgenza del Consiglio dei governatori, a Vienna, alla luce della situazione in Iran. Tre siti nucleari del Paese – Natanz, Fordow e Isfahan – sono stati colpiti dalle bombe bunker buster degli Stati Uniti, alleati di Israele. “Al momento, nessuno, inclusa l’Aiea, è in grado di valutare i danni sotterranei a Fordow”, ha spiegato domenica Grossi. “Gli ispettori sono in Iran ma necessitano di una cessazione delle ostilitĂ per recarsi nei siti nucleari, valutare i danni e proteggere materiali e attrezzature nucleari”. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Israele-Iran, convocata una riunione d’urgenza dell’Aiea

In questa notizia si parla di: iran - israele - riunione - urgenza

Israele attacca l’Iran, Tajani convoca riunione d’emergenza alla Farnesina - In un clima di crescente tensione internazionale, il ministro degli Esteri Tajani ha convocato una riunione d’emergenza alla Farnesina per discutere gli ultimi sviluppi tra Israele e Iran.

IRAN, NESSUN RISCHIO NUCLEARE? AIEA CHIAMA RIUNIONE D'URGENZA L'intervento di AIEA e quelle dichiarazioni di Rafael Grossi sul rischio di incidente nucleare. Il direttore dell'Agenzia criticato duramente dall'Iran: "Partner di Israele!" ? - X Vai su X

Non si ferma la guerra tra Israele e l'Iran | Trump lascia il g7 in anticipo e convoca riunione d'emergenza | Ipotesi ingresso Usa nel conflitto | Meloni-Trump, dialogo sui dazi | I dati sulla povertĂ della Caritas La giornata in 24 minuti del #17giugno, link nel primo Vai su Facebook

Israele-Iran, convocata una riunione d'urgenza dell'Aiea; Operazione Martello di Mezzanotte in Iran, gli Usa a Teheran: «Non reagite». Crosetto: «Temiamo risposta anche; Iran, Meloni convoca riunione d'urgenza.

Israele-Iran, convocata una riunione d'urgenza dell'Aiea - Leggi ... Si legge su informazione.it

Iran e Israele, il Risiko delle alleanze tra i Paesi: chi sta con chi? La linea rossa di Teheran e le mosse dell'Italia - «I guerrieri vittoriosi prima vincono e poi vanno in guerra, mentre i guerrieri sconfitti prima vanno in guerra e poi cercano di vincere». msn.com scrive