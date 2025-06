Israele-Iran Aiea | Possibili danni ingenti al sito nucleare di Fordow

Le tensioni tra Israele e Iran si intensificano, con recenti danni ingenti al sito nucleare di Fordow. Rafael Grossi, direttore dell’AIEA, ha sottolineato la gravità della situazione, convocando un’assemblea d’urgenza a Vienna. L’incidente solleva preoccupazioni globali sulla stabilità mediorientale e il futuro del programma nucleare iraniano. La comunità internazionale osserva con apprensione: cosa potrebbe accadere ora?

I danni causati al sito nucleare di Fordow, in Iran, sono significativi. Lo ha detto Rafael Grossi, direttore generale della Agenzia internazionale per l’energia atomica, che ha convocato una riunione d’urgenza del Consiglio dei governatori, a Vienna, alla luce della situazione in Medioriente. “Considerando la potenza esplosiva utilizzata e l’estrema sensibilitĂ alle vibrazioni delle centrifughe, si prevede che i danni siano molto ingenti”, ha affermato aggiungendo che “al momento nessuno, compresa l’Aiea, è in grado di valutare appieno le perdite sotterranee”. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Israele-Iran, Aiea: “Possibili danni ingenti al sito nucleare di Fordow”

In questa notizia si parla di: danni - iran - aiea - ingenti

Furto all'edicola di via Robertelli: ingenti i danni, magro il bottino - Un nuovo colpo all'edicola di via Robertelli: è il quinto furto in pochi mesi. I malviventi, verosimilmente uno solo, hanno forzato la saracinesca e danneggiato una vetrata, causando ingenti danni.

Cosa ha detto Grossi (Aiea) sull’Iran ? Dagli editoriali del Foglio Il 9 giugno, il direttore dell’Agenzia internazionale per l’energia atomica (Aiea), ha presentato i risultati del rapporto trimestrale sull’Accordo di salvaguardia del Tnp con la Repubblica islamica Vai su Facebook

Israele-Iran, Aiea: Possibili danni ingenti al sito nucleare di Fordow; Israele colpisce carcere di Evin a Teheran. Aiea chiede accesso a scorte di uranio iraniane - Tajani: Italia contraria a sospendere accordi con Israele; Iran-Israele, scatta l'allarme nucleare. Grossi (AIEA): Dagli attacchi Usa probabili danni ingenti nei tunnel di Fordow.

Israele-Iran, Aiea: “Possibili danni ingenti al sito nucleare di Fordow” - Lo ha detto Rafael Grossi, direttore generale della Agenzia internazionale per l’energia atomica, che ha convocato una riunione ... msn.com scrive

Iran-Israele, scatta l'allarme nucleare. Grossi (AIEA): "Dagli attacchi Usa probabili danni ingenti nei tunnel di Fordow" - Il timore di un'escalation della guerra e il tentativo di trovare una via diplomatica: il direttore dell'AIEA è pronto a partire per Teheran ... Lo riporta affaritaliani.it