Israele il momento in cui un missile iraniano colpisce la centrale elettrica di Ashdod

Un attimo di tensione scuote Israele: un missile iraniano colpisce la centrale elettrica di Ashdod, lasciando l’intera regione in allerta. Le immagini delle dashcam immortalano il momento esatto dell’attacco, che ha ridotto gravemente le capacità energetiche della zona. Un raid durato circa 40 minuti, con ripercussioni su diverse aree del Paese, mette in evidenza la crescente escalation tra Iran e Israele. La situazione rimane critica e in continua evoluzione.

Le immagini riprese da una dashcam mostrano il momento in cui un missile iraniano cade vicino a una strada di Ashdod, in Israele. Nel raid sarebbe stata colpita la centrale elettrica che si trova nei pressi della città ebraica, riducendone gravemente la capacità operativa. L'attacco di Teheran sarebbe durato circa 40 minuti e avrebbe colpito diverse zone del Paese.

