Israele ha bombardato l' ingresso della prigione di Evin dove sono rinchiusi i dissidenti anti regime

La prigione di Evin, simbolo di repressione e resistenza in Iran, si trova ora al centro di un episodio drammatico che potrebbe cambiare il suo destino. Un attacco aereo israeliano ha colpito il cancello d’ingresso, sollevando speranze di fuga tra i detenuti dissidenti e alimentando le tensioni internazionali. In un contesto già intricato di geopolitica e diritti umani, questa azione rischia di scatenare conseguenze imprevedibili. La situazione rimane critica e in continua evoluzione.

Un attacco aereo israeliano ha colpito anche la famigerata prigione di Evin a Teheran. Lo riporta Iran International, secondo cui l'attacco ha colpito il cancello d'ingresso della prigione, apparentemente per consentire ai prigionieri di evadere. La prigione di Evin è un complesso vasto e.

Si sente ripetere a tutta forza in questi giorni che, in fondo, Israele ha ragione ad attaccare l'Iran, poiché quest'ultimo è un "regime" e, in quanto tale, merita di essere abbattuto. Questo teorema è sulla bocca di tutti i benpensanti liberal, ossia di tutti coloro i quali Vai su Facebook

++ Media,raid israeliano ha colpito ingresso del carcere Evin ++; Guerra Iran-Usa, la minaccia di Teheran agli Stati Uniti: attacchi con cellule dormienti. Missili di Israele su Fordow; La minaccia dell’Iran: «Colpiremo con cellule dormienti». Bombe di Israele su siti militari a Teheran.

La prigione di Evin è un simbolo del regime iraniano - fu arrestata perché aveva scattato alcune foto dell’ingresso della prigione: morì a Evin 19 giorni dopo, ufficialmente per un infarto. Lo riporta ilpost.it

