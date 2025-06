Israele conduce una serie di attacchi contro la capitale iraniana Teheran

Tensioni esplosive scuotono il Medio Oriente: il 23 giugno, Israele ha sferrato un attacco massiccio contro Teheran, colpendo la prigione di Evin e l’impianto nucleare di Fordo. Un’azione che potrebbe cambiare gli equilibri regionali e sollevare interrogativi sulla stabilità internazionale. Leggi per scoprire i dettagli di questa escalation che tiene col fiato sospeso il mondo intero.

Il 23 giugno Israele ha condotto dei massicci bombardamenti contro la capitale iraniana Teheran, prendendo di mira in particolare la prigione di Evin e l'impianto nucleare di Fordo.

Israele riprende gli attacchi all'Iran, «esplosioni nella capitale». Azzerata la prima linea militare, ucciso anche il capo della forza Quds. Teheran: «È guerra». Netanyahu: ci aspettiamo una risposta - Tensione alle stelle tra Israele e Iran: le recenti esplosioni a Teheran segnano una svolta drammatica nel conflitto, con un bilancio tragico e ripercussioni globali.

MEDIO ORIENTE | L'esercito israeliano: "100 bombe in due ore su Teheran. La città coperta da fumo, il più grande attacco finora lanciato nella capitale iraniana in pieno giorno". Un'università colpita dai raid d'Israele LA DIRETTA #ANSA Vai su Facebook

#Iran #Israele Nuovi raid aerei su Teheran e sulle zone limitrofe questa notte da parte dell'IDF. Esplosioni segnalate nella capitale iraniana e nella vicina Karaj, lo riporta Al Jazeera. Vai su X

Israele colpisce carcere di Evin a Teheran. Aiea chiede accesso a scorte di uranio iraniane - Tajani: "Italia contraria a sospendere accordi con Israele" L'Italia è contraria alla sospensione dell'accordo di associazione UE- Lo riporta msn.com