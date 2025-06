Israele colpisce i simboli della repressione iraniana | attaccato il carcere di Evin

Un atto che scuote le fondamenta del regime: Israele colpisce simboli della repressione iraniana, puntando al cuore del potere oppressivo di Teheran. Un'azione strategica e simbolica, mirata a indebolire un sistema che soffoca libertà e opposizione, senza però causare vittime tra i detenuti. Questa escalation segna un nuovo capitolo nelle tensioni regionali, lasciando il mondo a domandarsi quali saranno le ripercussioni future di questa scelta audace.

Israele ha lanciato una nuova ondata di raid su obiettivi strategici in Iran, puntando questa volta ai simboli più riconoscibili del potere repressivo del regime. A Teheran, i missili hanno colpito le sezioni amministrative e giudiziarie del carcere di Evin, noto per la detenzione di oppositori politici e attivisti. Non ci sono state vittime tra i detenuti. L’attacco, definito dalle autorità israeliane «simbolico», ha danneggiato l’ingresso principale e gli uffici della struttura. L’esercito ha colpito anche l’edificio tecnico del complesso “ 9 Dey “, che gestisce la trasmissione dei principali canali televisivi iraniani e nove stazioni radiofoniche. 🔗 Leggi su Lettera43.it