La stabilità mediorientale si trova in bilico tra tensioni e ambizioni geopolitiche. Secondo il portavoce israeliano David Mencer, la caduta del regime iraniano non rientra tra gli obiettivi ufficiali di Israele, ma potrebbe comunque derivarne come conseguenza, come già avvenuto in Siria. Un equilibrio fragile che coinvolge interessi, alleanze e il destino di un intero popolo, rendendo questa situazione una delle sfide più complesse di oggi.

Gerusalemme, 23 giu. (askanews) - La caduta del regime iraniano non è un obbiettivo di guerra di Israele, ma potrebbe essere una conseguenza. Lo dice il portavoce del governo israeliano David Mencer nel corso di una conferenza stampa pre registrata. "Siamo stati molto chiari per quanto riguarda l'Iran: il nostro obiettivo non è il cambio di regime, anche se questo potrebbe esserne una conseguenza, come è accaduto in Siria. Il popolo iraniano non è nostro nemico; è vittima di questo regime. Crediamo che oggi ci sia un'opportunità per loro di liberarsi dalla paura che il regime iraniano ha imposto, perché riteniamo che i governanti iraniani temano il proprio popolo più ancora che Israele" ha detto Mencer. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Israele: caduta regime in Iran potrebbe essere conseguenza

