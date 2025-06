Israele bombarda siti missilistici Iran

Le tensioni nel Medio Oriente si intensificano: Israele ha lanciato un potente attacco contro obiettivi militari iraniani, inclusi siti di lancio e stoccaggio di missili, radar e satelliti. Circa 20 jet da combattimento hanno utilizzato oltre 30 munizioni guidate, evidenziando una strategia precisa e mirata. Mentre i media iraniani riportano reazioni e ripercussioni, il quadro regionale si fa sempre piĂą complesso, aprendo nuove sfide per la stabilitĂ internazionale.

L'esercito israeliano ha colpito obiettivi militari iraniani, tra cui siti di lancio, stoccaggio di missili, radar e satelliti. Circa 20 jet da combattimento hanno partecipato all'operazione, utilizzando oltre 30 munizioni guidate in attacchi "basati su intelligence". I raid hanno preso di mira "siti di stoccaggio e di infrastrutture per il lancio di missili", oltre che su "satelliti militari e siti radar".I media iraniani riferiscono che le difese aeree sono state attivate nella capitale.

Israele bombarda siti nucleari in Iran con l'operazione Rising Lion: cosa succede ora? Nella notte scorsa, Israele ha lanciato l'operazione "Rising Lion", un attacco senza precedenti contro siti nucleari e militari in Iran.

Il presidente degli Stati Uniti, nella notte italiana, si è unito ai bombardamenti israeliani all'Iran, colpendo alcuni siti nucleari. Gli iraniani e le iraniane che guardano l'escalation dall'estero sono divisi tra chi auspica la liberazione dal regime teocratico

Trump bombarda l'Iran; Raid su ospedale Soroka in Israele. Teheran contro Aiea. Putin e Xi condannano attacchi israeliani Tajani: Basi Usa in Italia coinvolte? Non abbiamo notizie; Trump bombarda i siti atomici iraniani. Raid punitivo o "ammuina"?

Israele, l'Iran bombarda Netanyahu: oltre 30 missili su Tel Aviv. Più di 86 feriti nell'attacco Le Forze di difesa israeliane stimano che l'Iran abbia lanciato tra i 20 e 30 missili nell'attacco contro Israele

Iran, altra ondata di missili su Israele dopo l'attacco Usa: 18 i feriti L'Iran ha lanciato trenta missili contro Israele in risposta agli attacchi aerei condotti dagli Stati Uniti nella notte contro siti