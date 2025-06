Israele bombarda il sud del Libano | Colpiti lanciarazzi e depositi di Hezbollah

Le tensioni tra Israele e Libano si intensificano, con recenti raid israeliani nel sud del Libano che hanno colpito lanciarazzi, missili e depositi di armi. Questi attacchi segnano un ulteriore passo verso una crisi sempre più complessa nella regione, lasciando emergere preoccupazioni internazionali per la stabilità e la sicurezza. In un quadro così delicato, è fondamentale monitorare gli sviluppi e comprendere le implicazioni di questa escalation.

Footage from Israel’s attacks on Lebanon. pic.twitter.com2EsU5uZFd8 — Clash Report (@clashreport) June 23, 2025 L'esercito israeliano ha bombardato il sud del Libano. Secondo l'Idf, i raid avevano come obiettivo ''lanciarazzi e missili, insieme a depositi di armi a nord del fiume. 🔗 Leggi su Today.it © Today.it - Israele bombarda il sud del Libano: "Colpiti lanciarazzi e depositi di Hezbollah"

