Ispirato ad una tradizione napoletana al teatro Testori il ' biglietto sospeso' | Per una cultura accessibile a tutti

ispirato alla tradizione napoletana del caffè sospeso, il Teatro Testori lancia il 'biglietto sospeso' per una cultura accessibile a tutti. Un gesto semplice ma di grande impatto: chi desidera può acquistare uno o più biglietti a prezzo ridotto da donare a chi non può permetterselo. Questa iniziativa rappresenta un ponte solidale tra pubblico e teatro, dimostrando come la cultura possa essere un diritto condiviso e non un privilegio.

Ispirato alla tradizione solidale del caffè sospeso napoletano, è tempo di bilanci per il 'biglietto sospeso' del Teatro Testori, nato per rendere la cultura accessibile a tutti. "L’idea è semplice, ma potente - introducono -: chi lo desidera può acquistare uno o più biglietti a prezzo ridotto da. 🔗 Leggi su Forlitoday.it © Forlitoday.it - Ispirato ad una tradizione napoletana, al teatro Testori il 'biglietto sospeso': "Per una cultura accessibile a tutti"

In questa notizia si parla di: sospeso - ispirato - tradizione - teatro

Il “Gianni Schicchi” di Puccini incanta Oroarezzo al Teatro Petrarca, tra musica, gioielli e grande tradizione operistica - Il Gianni Schicchi di Puccini ha incantato il pubblico di Arezzo al Teatro Petrarca, unendo la magia della musica con l'eleganza di Oroarezzo.

Flammenwerfer di Hotel Pro Forma con Blixa Bargeld e l’ensemble vocale IKI è un’esperienza immersiva tra teatro musicale, arte visiva e delirio creativo. Ispirato alla vita del pittore Carl Fredrik Hill, lo spettacolo trasforma il palco in una visione potente e ipnoti Vai su Facebook

Il Circo Cartoon arriva ad Afragola: uno spettacolo tra incanto e solidarietà; Teatro del Segno: “Chi c’è? Mommotti!!”; Viaggio alla (ri)scoperta di miti e leggende dell’Isola.

Teatri, concerti e piatti caldi: la magica tradizione del biglietto sospeso - Dalla tradizione unica di Napoli di regalare un “caffè sospeso”, passando per i giocattoli di Natale o il gelato sospeso di Roma ... Segnala greenme.it

Pizza, teatro e anche partite di basket, così Bologna adotta la tradizione del caffè sospeso napoletano e lo trasforma in solidarietà - Così raccontava l’usanza del caffè sospeso lo scrittore Luciano De Crescenzo, scomparso lo scorso luglio. ilfattoquotidiano.it scrive