Isola d’Elba è Sansone la spiaggia italiana migliore per l’estate 2025 Ecco perché

Livorno, 23 giugno 2025 – La spiaggia di Sansone, sull’Isola d’Elba, è la migliore d’Italia per rapporto qualità-prezzo secondo la classifica 2025 stilata dalla piattaforma di prenotazione Omio, che ha analizzato 75 tra le spiagge più popolari d’Europa. La perla toscana si piazza al sesto posto a livello internazionale, guadagnando tre posizioni rispetto al 2024 e confermandosi come una delle mete più apprezzate per le vacanze estive. Nella classifica generale, al primo posto c’è Playa de las Teresitas a Tenerife, seguita da Las Canteras, sempre alle Canarie, e dalla spiaggia di Kleopatra in Turchia. 🔗 Leggi su Lanazione.it