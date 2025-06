Isola del Liri Moda estate 2025

Isola del Liri si prepara a brillare con la moda dell'estate 2025! Sabato 28 giugno, dalle 21.00, Via Roma e il Ponte della Cascata si trasformeranno nella cornice di una spettacolare sfilata di abiti da sposa e da cerimonia, con la madrina Taylor Mega. Un evento imperdibile che coniuga eleganza, style e un pizzico di glamour, lasciando tutti con il desiderio di scoprire le ultime tendenze della stagione. L'evento...

