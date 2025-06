Isola del Liri La follia di Giselle

magica magia di “La Follia di Giselle”, un incantevole spettacolo che unisce passione, tradimento e redenzione. Tra atmosfere fiabesche e sogni intensi, questa storia catturerà il cuore di grandi e piccini, portandoci in un viaggio tra realtà e fantasia. Non perdete l’appuntamento: domenica 29 giugno alle 20:30 al Teatro Mangoni di Isola Liri, per rivivere insieme la magia di questa avventura senza tempo!

Una storia d’amore, tradimento e pentimento che la giovane Giselle vivrà tra un festoso villaggio di contadini e un oscuro mondo onirico che la riporterà però all’amore autentico! Vi aspettiamo domenica 29 Giugno alle ore 20:30 presso il Teatro Mangoni di Isola Liri, per rivivere insieme la. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it © Frosinonetoday.it - Isola del Liri, "La follia di Giselle"

In questa notizia si parla di: isola - liri - giselle - follia

Isola del Liri, MoveWeek tra natura e storia - Isola del Liri ospita la Move Week, un evento che unisce natura e storia. Durante questa settimana europea del movimento, i partecipanti esploreranno luoghi naturalistici e culturali, immergendosi nell'archeologia industriale e concludendo il percorso con una rievocazione storica dell’eccidio di San Lorenzo del 1799.