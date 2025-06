Isola dei Famosi Cristina Plevani si sbilancia sul possibile vincitore del reality | Arriva tranquillo in finale e vince

Cristina Plevani, ex concorrente de L'Isola dei Famosi, svela il suo pronostico sulla finale della 19ª edizione: secondo lei, Mario Adinolfi si distingue come il vero protagonista del reality. Con il suo atteggiamento determinato e strategico, potrebbe facilmente arrivare in finale e conquistare la vittoria. Ma sarà davvero lui a trionfare? Solo il tempo ci dirà chi conquisterà il titolo di campione.

Cristina Plevani considera Mario Adinolfi il vero giocatore della 19esima edizione de L'Isola dei Famosi ed è convinta che, con il suo atteggiamento, potrebbe addirittura arrivare alla vittoria. 🔗 Leggi su Comingsoon.it © Comingsoon.it - Isola dei Famosi, Cristina Plevani si sbilancia sul possibile vincitore del reality: "Arriva tranquillo in finale e vince"

In questa notizia si parla di: isola - famosi - cristina - plevani

Isola dei Famosi 2025, lite in diretta tra Cristina Plevani e Dino Giarrusso: cosa è successo? | Video Mediaset - Uno scontro acceso scuote l’ottava puntata de L’Isola dei Famosi 2025: Cristina Plevani e Dino Giarrusso si confrontano in diretta, regalando ai telespettatori un momento di pura tensione.

#IsoladeiFamosi #isola Dino Giarrusso attacca Cristina Plevani: "Ha vinto il #GrandeFratello #GF, poi 25 anni di nulla" Lei scoppia a piangere, Cruciani la difende Vai su X

All’Isola dei Famosi Mario Adinolfi ha commentato con Cristina Plevani la lite che l’ha vista protagonista insieme a Dino Giarrusso. Il naufrago l’aveva accusata di non aver fatto “nulla dopo la vittoria al Grande Fratello” Vai su Facebook

Cristina Plevani: Io non ho filtri - L'Isola dei Famosi Video; L'Isola dei Famosi, Cristina Plevani contro Mario Adinolfi: “Non sono la tua ancella”; Non sono la tua serva, Isola dei Famosi 2025: Cristina Plevani mette in riga Mario Adinolfi - VIDEO.

Isola dei Famosi, Cristina Plevani si sbilancia sul possibile vincitore del reality: "Arriva tranquillo in finale e vince" - Cristina Plevani considera Mario Adinolfi il vero giocatore della 19esima edizione de L'Isola dei Famosi ed è convinta che, con il suo atteggiamento, potrebbe addirittura arrivare alla vittoria. comingsoon.it scrive

“Non sono la tua serva”, Isola dei Famosi 2025: Cristina Plevani mette in riga Mario Adinolfi – VIDEO - All’ Isola dei Famosi 2025 è andato in scena un chiaro faccia a faccia tra Cristina Plevani e Mario Adinolfi. Da gay.it