Ischia Film Festival 2025 la kermesse torna sull'isola dal 28 giugno al 5 luglio

Preparatevi a vivere un’estate all’insegna del grande cinema: l’Ischia Film Festival 2025 torna dal 28 giugno al 5 luglio, trasformando ancora una volta l’incantevole isola in un palcoscenico internazionale. Ospiti d’eccezione, proiezioni da tutto il mondo e atmosfere uniche vi aspettano. Non perdete l’appuntamento con la magia del cinema in uno dei luoghi più suggestivi d’Italia. Continua a leggere per scoprire tutte le novità!

Torna dal prossimo 28 giugno fino al 5 luglio l'Ischia Film Festival 2025. La kermesse che celebra il cinema porterà sull'isola ospiti e visioni internazionali. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Annunciata la selezione dei cortometraggi in concorso all’Ischia Film Festival 2025 - L'Ischia Film Festival 2025 si prepara a stupire con una selezione di dodici cortometraggi internazionali, promettendo di essere un viaggio cinematografico senza frontiere.

Jim Sheridan guiderà l'Ischia Film Contest - Il regista irlandese Jim Sheridan (Nel nome del padre, Il mio piede sinistro, Brothers) presiederà la giuria dell'Ischia Film Contest nell'ambito del 23º Global Film & Music ... Segnala msn.com