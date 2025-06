IRPEF 2025 | corretti gli acconti meno tasse per 12 milioni di italiani

L'irrefrenabile aggiornamento fiscale del 2025 porta buone notizie per oltre 12 milioni di italiani: grazie al Decreto Legge n. 55/2025, i corretti acconti IRPEF permettono di pagare meno tasse e di evitare sgradite sorprese. Una svolta importante che semplifica la gestione fiscale e tutela i contribuenti da errori costosi. Un errore evitato in extremis: scopriamo insieme cosa cambia e come approfittarne.

Il Decreto Legge n. 552025, convertito in legge il 19 giugno, ha corretto un grave disallineamento normativo che avrebbe causato versamenti IRPEF più alti rispetto al dovuto. Vediamo cosa è successo, quali sono i nuovi calcoli per acconti e detrazioni e come cambia la gestione fiscale per milioni di italiani. Un errore evitato in extremis: . . 🔗 Leggi su Scuolalink.it

